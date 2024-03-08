Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області розглянув справи щодо неналежного виконання батьківських обов’язків батьками чотирьох семикласників, які знущались із школяра. Неповнолітні змусили хлопця зняти штани та білизну, зняли це на відео та опублікували в групі в Viber. Батька одного з семикласників покарали штрафом у 1700 грн, щодо трьох інших провадження закрили.

Як вказано у постановах суду, випадок трапився 26 січня 2024 року у приміщенні Бондарівського ліцею, що у селі Бондарів між Калушем та Івано-Франківськом. Під час перерви четверо семикласників знущались із на рік молодшого учня: били, плювали на нього, погрожували і змушували зняти штани разом із білизною, знімаючи це на відео, яке згодом опублікували у групі в Viber задля насмішки. Матір шестикласника заявила у поліцію.

У судовому реєстрі оприлюднено постанови щодо батьків чотирьох семикласників, їх звинувачували у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Івана Білогорку, батька одного з нападників, який опублікував відео, суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків і покарав штрафом у 1700 грн. На засідання він не прийшов.

Матері двох інших нападників (Любов Парцей та Надія Лаврук) у суді провину в неналежному виконанні батьківських обов’язків не визнали та заявили, що їхні сини ні до кого не чіплялися. Суд розглянув матеріали справи та визнав їх винними у адмінправопорушенні, але закрив провадження у справі, обмежившись усним зауваженням.

Ще одна обвинувачена, Руслана Сулима, не визнала свою провину та також заявила, що її син нікого не ображав. Суд закрив справу щодо матері третього хлопця через відсутність складу правопорушення, оскільки на відео не було зафіксовано, як її син вимагав, щоб шестикласник зняв штани.

Прийняті судами постанови ще можна оскаржити у апеляційному суді.