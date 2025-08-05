Renault Duster для майбутнього офіцера громади освятили 31 липня

У Переріслянській сільській громаді освятили новий Renault Duster, який купили для майбутнього офіцера громади. Кросовер обійшовся сільському бюджету у понад 1 млн грн.

Закупівлю службового автомобіля для поліцейського офіцера громади, з очікуваною вартістю майже 1,1 млн грн, оголосили 11 червня. Переможцем аукціону став єдиний його учасник – приватна виробничо-комерційна фірма «В.С.К.», з яким Переріслянська сільрада уклала договір 3 липня. За даними Youcontrol, компанія належить бізнесмену з Івано-Франківська Володимиру Королю.

31 липня Renault Duster презентували мешканцям села під час освячення поліцейської дільниці у селі Цуцилів.

Закупівля автомобіля для ще не призначеного офіцера громади викликала резонанс у соцмережах. Військовий Мирон Дмитрик назвав інцидент «краплею в морі блюзнірства і марнотратства», а депутат Переріслянської сільради Володимир Чумбей зазначив, що поліцейський в Цуцилові може з’явитися тільки з нового року і закликав передати Renault Duster 76 батальйону 102 бригади ТрО, де служать його односельці.

У коментарі «Інформатору» сільський голова Переріслянської громади Володимир Молдавчук сказав, що перед громадою оголосили умову: для відкриття поліцейської станції село має придбати авто для офіцера. На запитання журналістів, чи справді є необхідність відкривати поліцейську станцію в селі Цуцилів, Володимир Молдавчук відповів ствердно, бо наразі громада взагалі без поліцейського, у селі не дотримуються комендантської години і на дорогах часто стаються аварії.