За модульну захисну споруду для Бистрицького ліцею в Поляниці витратили 1,8 млн грн

Правоохоронці оголосили підозри посадовицям Поляницької сільської ради та ліцею, які закупили модульне укриття на 68 людей, незважаючи на те, що у школі навчаються 202 учні та працює 54 педагоги. Чиновникам загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 30 червня, начальниця відділу освіти та її колега з ліцею Поляницької сільської ради, змовившись та зловживаючи службовим становищем, не промоніторили ринкові ціни на захисні укриття в Україні і закупили модульну захисну споруду по завищеній цінні. Укриття обійшлося бюджету в 1,8 млн грн, додали в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

«Захисну споруду на 68 осіб закупили у "потрібної" юридичної особи. При цьому у ліцеї навчаються 202 учні та працює 54 педагоги. Такими діями завдано збитки місцевому бюджету на понад 419 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Посадовицям оголосили підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

За інформацією Prozorro, йдеться про закупівлю швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу для Бистрицького ліцею Поляницької сільради, яку провели у 2023 році. Тендер виграла компанія «Спецбудпрораб», що належить бізнесменці з Гайворона Аллі Княгницькій.