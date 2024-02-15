У Сергія Сабірова діагностували рак ІV стадії

Коломийський міськрайонний суд звільнив хворого на рак Сергія Сабірова, засудженого в 1997 році до довічного ув’язнення за умисне вбивство. 58-річний чоловік провів за ґратами 26 років.

Як розповіла «Громадському» адвокатка «Харківської правозахисної групи» Ганна Овдієнко, рішення винесли 14 лютого, після того, як Івано-Франківський апеляційний суд задовольнив позов захисників Сергія Сабірова.

«20 листопада 2023 року Коломийський міськрайонний суд відмовив Сабірову у звільненні, зауваживши що лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) повинна складатися з керівника закладу охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та не менше трьох лікарів. Натомість ув’язненого оглядали голова комісії та двоє лікарів. Крім того, при ухваленні рішення суд врахував, що Сергій Сабіров вчинив особливо тяжкий злочин, засуджений до довічного позбавлення волі, а під час відбування покарання мав дисциплінарні стягнення», – зазначила правозахисниця.

В Івано-Франківському апеляційному суді Ганна Овдієнко довела, що правило про «трьох лікарів у ЛКК» стосується лише закладів охорони здоров’я ДКВС, а не закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, а дисциплінарні стягнення Сергію Сабірову були призначені 20 років тому і вже є погашеними.

58-річний Сергій Сабіров вийшов на волю після 26 років ув’язнення. За інформацією Харківської правозахисної групи, він став третім довічно ув’язненим, якого звільнили за станом здоров’я в Україні.