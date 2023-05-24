Володимир Панасенко був засуджений до довічного у'вязнення

У вівторок, 23 травня, Вінницький апеляційний суд звільнив довічно ув'язненого львів'янина Володимира Панасенка, якого понад 16,5 років тому засудили за звинуваченням у замаху на вбивство директора ринку «Шувар» Романа Федишина. Про звільнення з в'язниці Панасенка стало відомо від його адвокатки та доньки Тетяни Панасенко, яка уточнила, що батька звільнили через важку хворобу, повідомило «Суспільне».

Як йдеться у повідомленні, у зв'язку з хворобою Вінницький апеляційний суд звільнив від довічного позбавлення волі та подальшого відбування покарання львів'янина Володимира Панасенка. Він перебував у в'язниці з 2006 року і до тепер своєї вини у злочині не визнав.

Нагадаємо, у листопаді 2006 року у Львові вчинили замах на директора ринку «Шувар» Романа Федишина. Автомобіль бізнесмена підірвали, він тоді отримав легкі травми, бо стояв трохи далі від машини. Натомість загинула 14-річна школярка Марія Куцинда, яка проходила повз.

Тоді у замаху на вбивство звинуватили трьох людей, зокрема ділового партнера Федишина – Володимира Панасенка. Слідство довело, що саме Панасенко був замовником замаху на життя Романа Федишина. Сам Панасенко із цим звинуваченням не погодився і оскаржував рішення про довічне ув'язнення у Львівському апеляційному суді та у Верховному Суді України, проте вирок був однаковим – довічне позбавлення волі.

У 2021 році донька Панасенка і водночас його адвокатка Тетяна Панасенко подала клопотання до Вінницького міського суду про звільнення батька від подальшого відбування покарання у зв'язку з хворобою. Суд клопотання відхилив, тоді адвокатка подала апеляцію і виграла. У вівторок, 23 травня, рішення про звільнення було схвалено.

«Я всі шістнадцять з половиною років не визнавав своєї провини і не визнаю. Я боровся за своє життя і свободу з першого дня затримання. Я дуже дякую своїй сім'ї, яка всі ці роки на мене чекала, наповнювали життям. Давали мені віру, що у світі більше порядних людей. Так само хочу подякувати Вінницькому апеляційному суду. Там є судді, які керуються верховенством права і законом», — сказав Володимир Панасенко журналістам «Суспільного».

Суд випустив Панасенка з в'язниці через захворювання органів дихання з легеневою недостатністю третьої стадії. Судово-медичні експерти наголосили на тому, що, перебуваючи у в'язниці, його стан буде погіршуватися і це становить загрозу для життя.