На кожній пляшці були підроблені марки акцизного податку

На Прикарпатті правоохоронці викрили 47-річного мешканця Коломиї, який зберігав та збував фальсифіковані спиртні напої. Під час обшуків у нього знайшли 392 ящики з контрафактною алкогольною продукцією, справу передали до суду.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 3 січня, правоохоронці задокументували декілька фактів збуту фальсифікованої продукції мешканцем Коломиї, а під час обшуків знайшли кілька сотень ящиків контрафактного алкоголю.

«Поліцейські провели обшук в складських приміщеннях, які знаходиться на території міста Коломия. Вилучено 392 ящики з фальсифікованим спиртним, на суму приблизно півмільйона гривень. Уже відомо, що на кожній пляшці були підроблені марки акцизного податку, а рідина в пляшках не відповідає вимогам ДСТУ», – інформують у поліції.

За незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів та підробку марок акцизного податку чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавленням волі.