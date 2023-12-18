У цеху знайшли 3,5 тони тютюну

Працівники Мукачівського загону Держприкордонслужби разом з СБУ та Нацполіцією виявили у Виноградові цех, в якому виготовляли і пакували сигарети. Приміщення було замасковане під меблеву майстерню.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 грудня, у цеху знайшли 3,5 тони тютюну.

«На місці обшуків виявлено верстати для виготовлення й пакування цигарок, верстати для перероблення бракованих сигарет та повторного використання тютюну та інше допоміжне обладнання. В ході обшуку вилучено готову тютюнову продукцію та понад 3,5 тони тютюну який використовувався на вказаному виробництві», – інформують в ДПСУ.

Правоохоронці допитали свідків і встановлюють причетних до виробництва сигарет. За виготовлення сигарет та підробку акцизів їм загрожує від восьми до дванадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.