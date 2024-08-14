У салоні автівки виявили 5 тис. пачок сигарет без акцизних марок

У Снятині патрульні поліцейські зупинили Ford Transit, яким керував місцевий мешканець. Під час перевірки у салоні автівки виявили 5 тис. пачок сигарет без акцизних марок вартістю 450 тис. грн. Водієві загрожує до 170 тис. грн штрафу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 14 серпня, за кермом Ford Transit був 32-річний мешканець Снятинської громади.

«Під час перевірки транспортного засобу інспектори виявили у салоні ящики з цигарками із відсутніми на них марками акцизного податку. Загальна кількість 5 тис. пачок сигарет на суму майже 450 тис. гривень», – інформують правоохоронці.

Автомобіль та сигарети вилучили. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів прикарпатцеві загрожує від 85 до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.