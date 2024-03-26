З окупацією Луганська у 2014 році, університет переїхав у Полтавську область

ЛНУ ім. Т. Шевченка відкриє в Долині консультаційний пункт, а згодом і філію університету. Про це адміністрація вишу домовилася з Долинською міською радою, підписавши 25 березня угоду про співпрацю.

Як розповіла ректор Луганського національного університету ім. Т.Шевченка Олеся Караман, окрім очної та заочної форм освітнього процесу, у виші є можливість навчатися дистанційно на спеціальній освітній платформі.

«Зараз керівництво закладу впроваджує, крім дистанційного виду навчання, ще й цифрове, яке в Україні досі не використовувалось. Суть його полягає в тому, що здобувачі освіти можуть навчатись як онлайн, так і офлайн – залежно від ситуації в країні та конкретно у кожного студента. До речі, одним із учасників цього експериментального проекту є фірма Microsoft. Саме такий вид навчання пропонуємо згодом впровадити в Долині», – сказала Олеся Караман.

Серед переваг ЛНУ ім. Т. Шевченка ректорка назвала диплом міжнародного взірця, можливість підвищення кваліфікації для педагогів та держслужбовців, наявність бюджетних місць та навчання за рахунок ваучерів від Центрів зайнятості, а також можливість отримати освіту, перебуваючи за кордоном на час воєнного стану.

Додамо, що з окупацією Луганська у 2014 році, університет та понад 80% викладацького складу переїхали у Полтавську область (Полтава, Лубни, Миргород), а студенти продовжили навчання дистанційно.