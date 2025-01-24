Адміністратор використовував власну мережу інформаторів серед місцевого населення

Правоохоронці підозрюють мешканця Косівського району у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. За адміністрування Telegram-каналу, в якому повідомляли про роздачу повісток, 18-річному хлопцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 24 січня, мешканець Косівщини у вересні 2023 року створив групу в Telegram для публікації повідомлень про заходи ТЦК та СП.

«Фігурант намагався сховатись від правоохоронців, тому зробив її приватною та приховав дані учасників, у тому числі й свої», – зазначили в СБУ.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що для збору повідомлень адміністратор використовував власну мережу інформаторів серед місцевого населення.

«Лише протягом жовтня 2024 року у канал “злили” майже 30 локацій, де співробітники Коломийського РТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи», – сказали у прокуратурі.

18-річному адміністратору Telegram-каналу оголосили підозру. За перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.