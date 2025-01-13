Прикарпатцеві загрожує від 5 до 8 років ув’язнення

СБУ повідомила про підозру адміністратору Viber -групи, учасники якої повідомляли про локації роботи працівників ТЦК на Прикарпатті. 51-річному мешканцеві Коломийського району загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі 13 січня, упродовж 2023-2024 років у спільноті Viber, що налічувала майже 5,5 тис. учасників, систематично публікувались фото- та відеоповідомлення з місцями та часом вручення повісток військовослужбовцями районного центру комплектування та соціальної підтримки.

В СБУ уточнили, що 51-річний мешканець Коломийського району отримав право адмініструвати популярну серед ухилянтів Viber –групу восени 2024 року.

«Він особисто координував повідомлення, в яких публікувалися місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Крім того, фігурант сам “зливав” в чат локації мобільних груп правоохоронців. Співробітники СБУ викрили адміністратора та заблокували групу, що перешкоджала мобілізації», – зазначили в Управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, прикарпатцеві загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.