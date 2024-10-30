Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі

Служба безпеки України викрила десятьох адміністраторів груп у Viber, які повідомляли про місця вручення військовозобов’язаним повісток працівниками ТЦК та СП. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 30 жовтня, заблоковано сім груп про місця роздачі повісток на Прикарпатті. Аудиторія соцмереж налічувала понад 38 тисяч чоловік.

«Ресурси користувалися попитом серед чоловіків, які бажали ухилитися від військового обов’язку. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, адміністратори приховували свої контактні дані в налаштуваннях груп. Крім того, робили групи приватними та закривали контакти учасників», – інформують в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях підозрюваних в Надвірнянському, Коломийському і Косівському районах, вилучивши телефони, через які керували групами. Чотирьом адміністраторам повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Додамо, що упродовж 2024 року СБУ викрила шістьох мешканців Прикарпаття, які перешкоджали законній діяльності Збройних Сил. Суд вже виніс вироки чотирьом із них – порушникам призначали умовні терміни, або штраф.