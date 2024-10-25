Суд визнав винним Василя Духна у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області 22 жовтня визнав винним Василя Духна у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та оштрафував на 170 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений у вересні 2022 року створив групу у Viber, де повідомляв про місця вручення повісток.

Згідно з матеріалами справи, Василь Духно, який є уродженцем Бурштина, повідомляв про пересування ТЦК у Viber-групі під назвою «Поліція на районі розширення». Він приховав контактні дані всіх учасників групи, які самостійно могли повідомляти про місця роздачі повісток в Івано-Франківському районі. З 10 лютого по 10 травня 2023 року Василь Духно опублікував інформацію про десять локацій, де працювали ЗСУ.

У липні 2024 року Василь Духно уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд врахував, що обвинуваченого вперше притягнули до кримінальної відповідальності, він має на утриманні двох дітей і перерахував для ЗСУ 10 тис. грн.

Суддя Максим Олійник визнав винним Василя Духна у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) й оштрафував на 170 тис. грн. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді впродовж 30 днів.