Жінці загрожує до 8 років ув’язнення

Правоохоронці підозрюють жительку Верховинського району у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. За адміністрування Telegram-каналу, який публікував інформацію про місця роздачі повісток, жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 жовтня, канал у Telegram, в якому оприлюднювали локації роботи військовослужбовців РТЦК та СП на території Верховинського району, створили у серпні 2024 року. Адмініструвала його 22-річна місцева мешканка

«Жінка попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ. Підписники каналу систематично публікували фото- та відеоповідомлення із зазначенням часу та адрес, де військовослужбовці вручають повістки», – інформують у прокуратурі.

За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань прикарпатці загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.