Користувачі групи могли надсилати текст і фото з локаціями роботи ТЦК на території Прикарпаття

Івано-Франківський міський суд визнав винним студента Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, уродженця Великого Бичкова Миколу Аннамурадова у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За адміністрування групи у Viber про роздачу повісток на Прикарпатті студенту присудили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 жовтня, у лютому 2023 року Микола Аннамурадов створив у Viber загальнодоступну групу для збору повідомлень про місця і час роботи працівників ТЦК під назвою «Повістки Снятин Косів». Визначивши себе суперадміном, обвинувачений закрив у налаштуваннях контактні дані всіх учасників групи. Користувачі групи могли надсилати текст і фото з локаціями роботи ТЦК на території Коломийського та Косівського районів.

Під час судового засідання Микола Аннамурадов уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Іннеса Болюк визнала студента Івано-Франківського ліцею винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного