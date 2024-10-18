Смертельна аварія сталася вночі у Калуському районі

Смертельна аварія сталася о пів на другу ночі 18 жовтня у Калуському районі. Водій з’їхав з дороги і перекинув Peugeot. Внаслідок ДТП 20-річний місцевий мешканець загинув.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, 20-річний прикарпатець на Peugeot Expert їхав ґрунтовою дорогою з Вишкова до Сенечева. Під час повороту авто з’їхало з дороги і кілька разів перекинулося.

«В результаті дорожньо-транспортної пригоди 20-річний водій загинув на місці події. А пасажира, 2000 року народження, доставили до лікарні. Вони обоє місцеві жителі», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого.