Карпатський трамвай

У селищі Вигода за проектом транскордонної програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027» збудують вокзал та облаштують інфраструктуру навколо Карпатської вузькоколійки. Бюджет проекту, що фінансуватиметься за кошти ЄС, становить 862 тис. євро.

Про перемогу у конкурсі проектів Вигодська селища рада повідомила 21 грудня. Роботу громади «Карпатські вузькоколійки – подорож слідами Карпатських лісових залізниць» включать у розділ великих інфраструктурних проектів програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027». З польської сторони партнером виступить фундація Бещадської Лісової вузькоколійки з міста Тісна, що у Підкарпатському воєводстві.

Як повідомили ZAXID.NET у Вигодській селищній раді, загальний бюджет проекту – 862 тисячі євро. Проект реалізовуватиметься протягом 2024-2026 років за кошти Європейського союзу.

«У селищі Вигода неподалік зупинки «Карпатського трамваю» планується збудувати «Вокзал вузькоколійки» та облаштувати інфраструктуру навколо. Також в рамках проекту планується проведення спільних транскордонних заходів з обміном досвіду, культурними надбаннями», – інформують у селищній раді.

Додамо, що Вигодську вузькоколійну залізницю, яку зараз називають Карпатським трамваєм, збудували у 1890-х роках для транспортування деревини. Після Другої світової війни довжина колій сягала 180 км, але зниження обсягів заготівлі лісу і повінь 1998 року повністю зруйнували половину шляхів. Роботу вузькоколійки у Вигоді відновили у 2000-х роках. З того часу лінією курсує вантажний потяг і «Карпатський трамвай», який возить туристів через гори і Мізунські водоспади.