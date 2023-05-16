Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Поліція на Івано-Франківщині затримала чоловіка, який налагодив канал втечі ухилянтів за кордон. За 4000 доларів чоловік проводив військовозобов'язаних через прикордонні наряди, повідомили у вівторок, 16 травня, у прес-службі поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, 22-річний мешканець Чернівецької області допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетинати кордон. Його незаконну діяльність припинили співробітники 31 прикордонного загону Західного регіонального управління ДПСУ.

«22-річний чоловік доставив військовозобов’язаних до прикордонних пунктів, відстежував рух прикордонних нарядів та мав забезпечити прохід повз офіційні пункти пропуску. За свої послуги фігурант брав по 4000 доларів США. Саме під час передачі коштів чоловіка затримали правоохоронці», – повідомили у прес-службі поліції.

На місці події в чоловіка вилучили мобільні телефони та речові докази, які підтвердили його незаконну діяльність. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Помічнику ухилянтів може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років, а також конфіскація майна. Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.