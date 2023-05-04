Затримання відбулося під час передачі половини суми хабара

Директора навчального закладу на Прикарпатті викрили на 6000 доларів хабара за оренду землі. Його затримали у середу, 3 травня, під час передачі першої половини грошей.

«Директор державного навчального закладу вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладання договору. А саме 6000 доларів США за користування частиною земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності, пов’язаної зі зберіганням великогабаритної техніки», – повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

У прокуратурі додали, що за обумовлену суму він гарантував укладення договору оренди понад 5 га землі для ведення господарської діяльності.

фото прокуратури і поліції

Затримували хабарника під час передачі 3000 доларів у його автомобілі біля навчального закладу оперативники та слідчі поліції.

За ч. 3 ст. 368 ККУ передбачене позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади та з конфіскацією майна. Директору найближчим часом оберуть запобіжний захід.