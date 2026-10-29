Учасникам схеми загрожує до 15 років в’язниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали організаторів масштабної схеми інтернет-шахрайства, які викрали понад 600 тис. грн із банківських карток українців. Трьом мешканцям Коломийського району, віком 22, 21 та 17 років, загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у четвер, 29 жовтня, за допомогою вирадених логінів і паролів кіберзлочинці заходили в онлайн-банкінг клієнтів «ПриватБанку» та робили перекази з їхніх карток. Наразі відомо про 16 потерпілих, ще 9 епізодів документують.

Логіни та паролі до мобільного застосунку, а також пін-коди банківських карток зловмисники купували в телеграмі. Після цього заходили в онлайн-банкінг, блокували справжнім власникам доступ до їхніх рахунків та кількома переказами спустошували картки потерпілих.

Викрадені гроші переказували на картки знайомих, родичів та між власними рахунками, щоб ускладнити відстеження незаконних транзакцій. Також «проганяли» їх між різними банками, змінюючи суми переказів. Кіберфахівці СБУ встановили сімох так званих «дропів», чиї рахунки зловмисники використовували для маскування.

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Зрештою, кіберзлочинці знімали готівку зі своїх карток у банкоматах різних банків та на касах торгових закладів і витрачали гроші на власні потреби.

«Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та за адресами “дропів” вилучили 29 мобільних телефонів та 209 сім-карт, банківські картки та готівку в різних валютах в еквіваленті 240 тис. грн, автомат Калашникова та набої до нього, канабіс, комп’ютерну техніку і документи», – розповіли в СБУ.

Двох підозрюваних взяли під варту, а їх неповнолітнього спільника відправили під домашній арешт. За таємне викрадення чужого майна та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем учасникам схеми загрожує до 15 років в’язниці.