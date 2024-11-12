Востаннє світло на Прикарпатті вимикали за графіками 6 вересня

У вівторок, 12 листопада, «Прикарпаттяобленерго» протестувало програмне забезпечення для публікації графіків погодинних відключень світла. У дію вступили нові ГПВ з поділом на 6 черг замість 15 підчерг, як було до 1 жовтня.

«Графіки вимкнень на Прикарпатті зараз не застосовуються та не будуть застосовуватися до відповідної вказівки “Укренерго”. Але в разі отримання такої, маємо бути готовими до введення ГПВ для населення», – зазначили в «Прикарпаттяобленерго».

У компанії нагадали, що дізнатися свою чергу погодинного вимкнення електроенергії прикарпатці можуть на сайті за номером особового рахунку або адресою проживання (непобутовим споживачам слід вказувати номер лічильника). Також графіки за чергами відключень доступні у Viber «Прикарпаттяобленерго».

Нагадаємо, востаннє світло на Прикарпатті вимикали за графіками 6 вересня.