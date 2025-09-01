На нову магістерську освітню програму з експертизи кави, какао та чаю, яку цього року відкрили в Чернівецькому національному університеті, подалося девʼять студентів. На такій спеціальності навчатимуть спеціалізації та переробці цих субтропічних продуктів.

Найбільше заяв на нову програму надійшло від випускників бакалаврату спеціальності «Харчові технології», повідомляє «Суспільне.Чернівці». Загалом на спеціальності «Експертиза та технології продуктів із субтропічної сировини» є десять місць, з яких чотири – бюджетні.

Нові піврічну освітню програму відкрили цього навчального року. Передбачається, що студенти не лише здобуватимуть освіту, але й проходитимуть практику й працевлаштовуватимуться на підприємствах, пов'язаних із переробкою кави, чаю, какао. Окрім того, вони також зможуть і практикуватися і працювати в інших фірмах, пов’язаних з харчовою галуззю.

Навчатимуть студентів викладачі ЧНУ, фахівці з харчових технологій, запрошені лектори, а також практики галузі. Зокрема, на підприємствах-партнерах університету працюють фахівці, серед яких є чемпіони України з обсмажування кави. Вони також проводитимуть лекції і ділитимуться своїм досвідом зі студентами.