Йдеться про відтинок від парку «700-річчя Львова» до вул. Варшавської

У 2023 році Львівська міськрада відновить будівництво велодоріжки на просп. Чорновола. Цей проект уже кілька років заморожений через кримінальну справу проти підрядника, який привласнив 1,1 млн грн на будівництві велодоріжок.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, до кінця травня місто має скоригувати проектно-кошторисної документацію на будівництво велодоріжки на просп. Чорновола, після чого оголосять тендер на виконання робіт.

«Облаштування велодоріжки на просп. Чорновола ми розпочали кілька років тому. Фактично левову частку робіт було виконано. Залишається заасфальтувати невеликий відрізок. Зараз відбувається коригування проектно-кошторисної документації, яке ми завершимо до кінця цього місяця. Тоді оголосимо тендер і виконаємо роботи. Для облаштування велодоріжки на просп. Чорновола у бюджеті передбачили 1 млн грн», – зазначила Ірина Маруняк.

Зазначимо, у 2019 році тендер на будівництво велодоріжки на просп. Чорновола, вул. Варшавській та Замарстинівській виграла фірма «Львівська дорожня служба», яка мала прокласти велодоріжки та відремонтувати тротуари за 36,2 млн грн. 22 березня 2019 року департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради уклав із компанією відповідний договір.

Роботи розпочали у травні 2019 року, а вже влітку 2020 року будівництво припинились. Зараз велодоріжка частково прокладена на просп. Чорновола, від вул. Липинського до парку «700-річчя Львова». Підрядник встиг відремонтувати хідники та встановити бордюри для велодоріжок й частково їх заасфальтувати.

У жовтні 2021 року прокуратура повідомила власнику «Львівської дорожньої служби» Павлу Коцюрубі про підозру в розкраданні у 1,1 млн грн під час будівництва велодоріжки. За версією слідства, підрядник підробив документи й завищив вартість робіт. Наразі в цій справі триває досудове слідство.