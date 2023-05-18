Цього року у Львові демонтують турнікетне огородження на перехресті вулиць Мазепи – Тичини

На низці вулиць у Львові планують демонтувати вуличне огородження, яке не впливає на безпеку дорожнього руху. Таке рішення обговорювала міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданні у вівторок, 17 травня.

За словами керівника управління вуличної інфраструктури ЛМР Павла Сирватки, в Україні діють нові норми, що регулюють встановлення вуличних парканів й визначають локації, де вони є обов’язковими. Це, зокрема, дитячі заклади, місця з обмеженою оглядовістю, простір над підземними переходами. Водночас на вулицях Львова проїжджа частина переважно відгороджена від пішохідної зони парканом.

Павло Сирватка повідомив, що місто напрацювало 50 локацій, на яких доцільно прибрати паркани, оскільки в цих місцях вони не покращують ситуацію з безпекою дорожнього руху, водночас вимагають витрат на утримання та оновлення. При цьому не повідомляється, про які саме локації йдеться, однак кожну з них окремо розглядатиме міська комісія з безпеки руху.

«Часто таке огородження заважає прибиральній техніці, а в деяких локаціях навіть небезпечне, бо створює уявне відчуття безпеки як для водія, так і для пішохода, хоча насправді несе додаткову небезпеку, бо у випадку ДТП працює як шрапнель і збільшує силу ураження. Крім цього, огородження зменшує оглядовість для водія, який може бути не готовим до раптової появи на дорозі людини, особливо дитини низького зросту», – зазначив він.

Міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданні 17 травня погодила демонтувати перше турнікетне огородження на перехресті вулиць Мазепи – Тичини протяжністю 30 м.

«Тут облаштовано два пішохідні переходи, люди ними користуються. Тому це огородження, яке встановили більше 10 років тому, тут вже не доречне, у ньому немає потреби», – зазначив керівник комунального відділу Шевченківської районної адміністрації Микола Бегей.

Павло Сирватка додав, що, за потреби, у місцях, де демонтують турнікети, висаджуватимуть кущі, а там, де може виникнути стихійне паркування, встановлять стовпці або півкулі.

Додамо, що торік мерія демонтувала 300 м турнікетного огородження на вул. Пасічній.