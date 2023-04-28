На небезпечному пішохідному переході вул. Княгині Ольги – Бойчука встановлять світлофор

На двох вулицях у Львові встановлять світлофори. На засіданні в п’ятницю, 28 квітня, виконавчий комітет Львівської міськради передав ЛКП «Львівавтодор» функції замовника на будівництво світлофорних об’єктів на вул. Княгині Ольги та вул. Липинського.

Йдеться про встановлення світлофора на вул. Княгині Ольги – Бойчука та на вул. Липинського, 60. Департамент житлового господарства та інфраструктури вже виготовив проектно-кошторисну документацію на будівництво цих світлофорів. Як вказано у рішенні виконкому, встановлення світлофора на вул. Княгині Ольги коштує 55,3 тис. грн, а на вул. Липинського – 52 тис. грн.

Зазначимо, що рішення про встановлення світлофора на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги, біля повороту на вул. Бойчука, ще у 2021 році ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. На цьому пішохідному переході неодноразово траплялись ДТП через перевищення водіями швидкості.