Якщо нам хочеться сказати про тривалість часу, тоді краще вживати такі варіанти, як «протягом» або «впродовж»

Українці часто вживають вислів «на протязі», не помічаючи помилки. Насправді цей вислів є калькою з російської мови, і дуже поширеною. Це неправильний переклад фрази «на протяжении», хоч насправді – дослівний переклад російського «на сквозняке».

Якщо нам хочеться сказати про тривалість часу, тоді краще вживати «протягом» або ще краще – «впродовж». «На протязі» ж вживається в іншому контексті: протяг – це поток повітря, і бути на протязі означає бути в цьому потоці, у місці, яке продувається.

Приклади використання:

Неправильно: Я виконаю це завдання на протязі дня.

Правильно: Я виконаю це завдання протягом/впродовж дня.

Правильно: Якщо багато сидіти на протязі – можна захворіти.

Неправильно: Ми подорожували Україною на протязі літа.

Правильно: Ми подорожували Україною протягом літа/влітку.