«На протязі» чи «протягом»: як уникнути помилки у мовленні
Українці часто вживають вислів «на протязі», не помічаючи помилки. Насправді цей вислів є калькою з російської мови, і дуже поширеною. Це неправильний переклад фрази «на протяжении», хоч насправді – дослівний переклад російського «на сквозняке».
Якщо нам хочеться сказати про тривалість часу, тоді краще вживати «протягом» або ще краще – «впродовж». «На протязі» ж вживається в іншому контексті: протяг – це поток повітря, і бути на протязі означає бути в цьому потоці, у місці, яке продувається.
Приклади використання:
Неправильно: Я виконаю це завдання на протязі дня.
Правильно: Я виконаю це завдання протягом/впродовж дня.
Правильно: Якщо багато сидіти на протязі – можна захворіти.
Неправильно: Ми подорожували Україною на протязі літа.
Правильно: Ми подорожували Україною протягом літа/влітку.