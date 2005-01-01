На п’ятницю у Львові прогнозують грозу із градом

У п'ятницю, 8 червня, за прогнозами синоптиків, у Львові буде гроза та град. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

За прогнозами синоптиків, вночі 8 червня буде без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, шквал 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 8 — 10°С тепла, вдень 26 — 28°С тепла.

9 червня — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 10 — 15°С тепла, вдень 24 — 29°С тепла.

10 червня — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 12 — 17°С тепла, вдень 24 — 29°С тепла.

11, 12 червня місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12 — 17°С тепла, вдень 11 червня 23 — 28°С тепла, 12 червня 26 — 31°С тепла.