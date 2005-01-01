Львів'янин велосипедом перевозить людей через калюжу. Відео дня

Після грози у понеділок, 4 червня, 34-річний львів'янин організував на велосипеді переправу людей через калюжу. На опублікованих очевидцями відео помітно, що відбувалося це на початку вул. Личаківської, де внаслідок дощу утворилася кількаметрова калюжа, яку неможливо було обійти. Частину людей, які зупинялися перед проблемною ділянкою вулиці, на інший бік перевозив велосипедист. Про нього відомо небагато – лише, що це 34-річний працівник розташованого поруч фастфуду Павло Янківський.

відео Ігоря Зінкевича