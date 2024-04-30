Годинник потрібно заводити в ручну

В місті Зборів, що на Тернопільщині, відреставрували і запустили старовинний годинник. Механізм був встановлений на місцевій ратуші, однак не працював понад 20 років. Представники місцевої влади розповіли, що годинник потрібно заводити в ручну, а також можна виставити кілька режимів дзвону.

У Зборівській територіальній громаді відреставрували та запустили механізм дзвону баштового годинника. Хронометр знаходиться в ратуші в центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького, 24. За словами міського голови Зборова Руслана Максиміва, механізм не працював понад 20 років.

«Раніше ратуша знаходилася в іншому місці, але була повністю зруйнована. На щастя механізм годинника, направляючі, циферблати були збережені. В кінці 80-х років була споруджена нова ратуша, в якій змонтували сам механізм баштового годинника», – повідомив в соцмережі Руслан Максимів.

Систему механізму потрібно заводити вручну кожні 32 години. На ньому можна виставити денний та нічний режим. Руслан Максимів також розповів історію виготовлення та встановлення баштового годинника.

«Баштовий годинник виготовлений в 1931 році польським майстром Міхалом М'ясовичем, який був засновником і власником Першого національного заводу баштових годинників в Кросно, майстром годинників і підприємцем. Міхал М'ясович замовляв дзвони для своїх годинників у ливарному цеху дзвонів і металів Кароля Швабе в Білій та ливарному цеху дзвонів родини Фельчинських у Калуші», — повідомив міський голова.

Такий дзвін з одного з цих відомих цехів наразі розміщений в Зборові і вже сповіщає жителів міста про години.