Біля Костополя під колесами легковика загинула тварина, що занесена до Червоної книги

У понеділок, 6 травня, поблизу міста Костопіль Рівненського району водій автомобіля Ford збив червнонокнижну лосицю – вагітна тварина загинула на місці. Правоохоронці склали на чоловіка адмінпротокол, тож тепер йому загрожує штраф.

Як повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко, аварія на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів сталася близько 21:00.

«24-річний водій автомобіля Ford не був уважний, не вибрав безпечної швидкості руху й допустив наїзд на тварину, що занесена до Червоної книги України. Вагітна лосиця загинула на місці», – зазначила Іванна Лойко.

За словами водія, тварина раптово вибігла на проїзну частину, тому він не встиг вчасно зреагувати.

Інспектори склали на чоловіка протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до одного року.