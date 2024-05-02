У Вараському районі мисливці вбили тварину, що занесена до Червоної книги

У понеділок, 29 квітня, правоохоронці затримали у Вараському районі одного з трьох браконьєрів, які причетні до вбивства червнокнижного лося. Про це 1 травня повідомили в поліції Рівненщини.

Інформація про незаконне полювання надійшла поліцейським близько 17:00. Під час опрацювання виклику офіцер громади з напарником виявили трьох чоловіків, які на човні перепливали річку неподалік села Кримне. Діставшись берега, двоє з них зуміли втекти, а 44-річного місцевого жителя правоохоронцям вдалося затримати.

«У нього вилучили зареєстровану рушницю із набоями. У рюкзаках було м'ясо вбитого лося», – зазначають у поліції.

За фактом незаконного полювання слідчі досудове розслідування за ч.1 ст. 248 ККУ, санкція статті передбачає штраф або до трьох років обмеження волі. Наразі встановлюють інших осіб, які причетні до кримінального правопорушення.