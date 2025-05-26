Вибух стався 25 травня на території господарства жителя села Малинськ

У неділю, 25 травня, в селі Малинськ Рівненського району внаслідок вибуху у підсобному приміщенні загинув 40-річний місцевий житель. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Інцидент стався 25 травня близько 12:15 на території господарства у селі Малинськ Рівненського району. За даними слідства, 40-річний місцевий житель перебував у підсобному приміщенні, коли там пролунав вибух. Матір чоловіка викликала медиків, однак вони лише констатували смерть потерпілого.



«Вибухотехніки обстежили місце події: попередньо відомо, що здетонував невстановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та скерують на експертизу», – повідомляють у поліції.



Поліцейські попередньо кваліфікували справу ч.1 ст.115 КК України («нещасний випадок»). Усі обставини події наразі встановлюють.