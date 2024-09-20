На Рівненщині другу ніч поспіль збивали російські ударні дрони
Унаслідок ворожої атаки загиблих чи постраждалих не було
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Вночі 20 вересня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили одну повітряну ціль.
«Ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали. Дякую нашим військовим за професійну роботу», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Повітряна тривога тривала у Рівненській області з 03:53 до 05:32. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни атакували українські міста трьома ракетами та 70 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО збили 61 дрон та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Додамо, що 19 вересня на Рівненщині також працювала ППО. Тоді у межах області знищили одну повітряну ціль.