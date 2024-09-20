У ніч на пʼятницю, 20 вересня, під час повітряної тривоги на території Хмельниччини збили ворожий безпілотник, що пролітав поблизу атомної електростанції. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу Shahed у безпосередній близькості до ХАЕС. Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських атомних електростанцій. Дякую силам ППО за ефективну роботу», – написав Сергій Тюрін у Telegram.

Додамо, що повітряна тривога у Хмельницькій області цієї ночі тривала з 01:04 до 06:09. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни атакували українські міста трьома ракетами та 70 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО збили 61 дрон та одну керовану авіаційну ракету Х-59.