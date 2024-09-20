Унаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав

У ніч на пʼятницю, 20 вересня, Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Один із них сили протиповітряної оборони знищили на території Львівської області. Внаслідок падіння безпілотника в Куликові виникла пожежа.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 3:56 й тривала до 4:32 20 вересня. Під час тривоги у повітряний простір Львівської області залетів один ворожий ударний безпілотник. Сили ППО ПвК «Захід» знищили його.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицькй, внаслідок падіння уламків БпЛА у Куликові виникла пожежа.

Фото ДСНС

«Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки. Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. За даними на цю годину, жертв чи постраждалих нема», – повідомив Максим Козицький.

За даними ДСНС, уламки впали на двоповерхову господарську цегляну будівлю. О 5:31 пожежу ліквідували.