У Немовицькій громаді Сарненського району госпіталізували двох дітей з однієї сімʼї, які споживали м’ясну консервацію домашнього приготування. У пацієнтів діагностували ботулізм. Про це повідомив 24 червня Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«У Немовицькій громаді двоє дітей з однієї сім’ї віком 8 і 3 років потрапили до лікарні після вживання паштету зі свинини домашнього приготування. Дітей госпіталізували з характерними для ботулізму симптомами: порушення зору, дихання, утруднене ковтання та дихання. Їхній стан покращився після введення протибутулічної сироватки й нині вони перебувають на стаціонарному лікуванні», – розповіла ZAXID.NET лікарка-епідеміолог Ольга Романчук.

За інформацією речниці центру контролю та профілактики хвороб у Рівненській області Оксани Кравець, це перший випадок захворювання на ботулізм у 2025 році. Минулого року в області зафіксували один випадок ботулізму – захворіли троє родичів з Рокитнівської громади, які також споживали паштет домашнього приготування.

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Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: