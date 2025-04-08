Правоохоронці викрили колишню начальницю Зарічненського відділення поштового зв’язку на привласненні 2,6 млн грн, які були призначені для виплат пенсії. За скоєне зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила 8 квітня пресслужба поліції області.

Поліцейські встановили, що у листопаді 2023 року на той час 36-річна підозрювана перебувала на посаді начальниці одного з відділень поштового зв’язку селища Зарічне.

«Посадовиця заволоділа грошима, призначеними для виплат пенсії 40 жителям села Заозер’я. Аби приховати злочин, вона склала та видала касові звіти, до яких внесла неправдиві дані щодо їх виплати», – зазначають правоохоронці.

У грудні 2023 року начальницю поштового відділення відсторонили від виконання обов’язків. Однак, під приводом допомоги колегам, жінка отримала доступ до готівки, яку також незаконно привласнила, знову аналогічно підробивши відомості та касові звіти.

Загалом 38-річна мешканка селища Зарічне привласнила 2 633 266 грн, які держава виділила для 336 людей.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами заволодіння коштами, підробки документів та шахрайства, вчиненими повторно (ч. 2 ст.190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ч. 3 ст. 357 КК України). Санкція статей передбачає від пʼяти до восьми позбавлення волі.