На Хмельниччині працівниця «Укрпошти» вкрала близько 55 тис. грн у людей, які платили за комунальні послуги

Старокостянтинівський районний суд виніс вирок начальниці одного з відділів поштового зв’язку «Укрпошти» Миролюбненської громади за привласнення чужого майна. Жінка вкрала близько 55 тис. грн у місцевих жителів, які приходили в установу заплатити за комунальні послуги. Суд призначив обвинуваченій п’ять років тюрми.

Як повідомила 1 квітня прес-служба прокуратури Хмельниччини, жителі одного з сіл Миролюбненської громади зверталися до 48-річної працівниці поштового відділення, аби заплатити за комунальні послуги. Однак, натомість жінка ці гроші привласнювала собі, а коли на пошту надходили рахунки, вона їх не передавала «боржникам».

«І лише після того, як поштове відділення закрили, люди дізналися про реальний стан своїх рахунків. Серед потерпілих – близько 40 місцевих жителів. Загалом, користуючись своїм службовим становищем, жінка привласнила близько 55 тис. грн», – повідомляють у прокуратурі.

Суд визнав обвинувачену винною у привласненні чужого майна (ч.ч. 2-4 ст. 191 ККУ) й призначив покарання – п’ять років позбавлення волі без права обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.