Горохівський районний суд виніс вирок екс-начальниці відділення зв’язку «Укрпошти» села Новосілки, яка не віддала двом клієнтам субсидії на 1390 грн, а привласнила їх собі. За це жінці призначили покарання у вигляді року позбавлення волі, без права обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на три роки.

Як вказано у вироку суду від 22 лютого, обвинувачена Оксана Тутинін у період із квітня 2016 року по січень 2019 працювала на посаді начальниці відділу зв’язку підприємства «Укрпошта» у селі Новосілки Горохівського району. В обов’язки жінки, зокрема, входила розноска пенсій та субсидій. Так, 14 листопада 2018 року вона мала віддати двом потерпілим по 695 грн залишкової субсидії, однак привласнила ці гроші й розпорядилася ними на власний розсуд.

Обвинувачена свою вину визнала повністю. Пояснила, що вчинила так через важкі сімейні обставини, а потерпілим пообіцяла усе віддати після повернення з Польщі. Жінка поїхала за кордон, а коли приїхала додому – потрапила в лікарню. У медзакладі до неї прийшли правоохоронці та повідомили про порушення кримінальної справи. Після закінчення лікування обвинувачена повернула гроші потерпілим. У суді вони просили її суворо не карати.

Відомо, що Оксана Тутинін – уродженка села Наталин Волинської області, одружена, має трьох неповнолітніх дітей.

Суддя Дмитро Санакоєв визнав жінку винною за ч. 2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та призначив їй покарання вигляді року позбавлення волі, без права обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.