Володимирецький районний суд виніс вирок Ользі Фейцер, яка опублікувала в соцмережі відео, спрямоване на розпалювання релігійної ворожнечі. За це обвинуваченій призначили 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 27 травня, наприкінці березня 2024 року Ольга Фейцер поширила на своїй сторінці у Facebook відео, в якому були висловлювання «спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі, приниження прихожан ПЦУ, вживання пропаганди винятковості УПЦ, висловлювання щодо ПЦУ образливих найменувань і характеристик та ненависті в Україні між віруючими УПЦ та ПЦУ».

У суді жінка свою вину визнала, розкаялася й пообіцяла більше подібного не вчиняти. Відомо, що вона уродженка села Великий Жолудськ Вараського району, раніше судима не була.

Суддя Людмила Котик визнала Ольгу Фейцер винною за ч.1 ст. 161 ККУ (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті) й призначила 3400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.