СБУ викрила на Рівненщині завербованого ФСБ контрактника

Чоловіка звинувачують у державній зраді та створенні терористичної групи

Контррозвідка Служби безпеки України на Рівненщині викрила та затримала завербованого ФСБ військового-контрактника однієї з бойових бригад Збройних сил України, дислокованої на Дніпропетровщині.

Як повідомив 20 січня прес-центр СБУ, мешканець Святогірська, що на Донеччині, після початку бойових дій на сході України виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань «ДНР», зокрема проходив «військову службу» у так званих Республіканській гвардії та Слов’янській бригаді. За інформацією оперативників, саме в цей час його завербували російські спецслужби.

«На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗСУ за контрактом для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері. Зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗСУ, у тому числі у районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів», – йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді, за що передбачене ув’язнення від 10 до 15 років, а також у створенні терористичної групи чи терористичної організації, що також карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Невдовзі суд має обрати зловмиснику запобіжний захід.