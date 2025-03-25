Під час обшуків в організаторів схеми вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікату

Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю у Київській та Рівненській областях, яке організували функціонери УПЦ МП. У підозрюваних, серед яких були і священники, вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікату. Про це повідомили 25 березня у Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, масове виробництво виноградного вина організували на Київщині та Рівненщині. Для цього підозрювані закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Готовий фальсифікат продавали роздрібними та оптовими партіями.

Детективи БЕБ провели 13 обшуків на території Київської та Рівненської областей, за адресами розташування незаконного виробництва, в автомобліях і за місцем проживання фігурантів.

«У результаті вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн», – зазначають правоохоронці.

Досудове розслідування наразі триває. Наразі детективи встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.