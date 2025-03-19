Під обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних 5,5 тонн алкоголю

Правоохоронці викрили пʼятьох мешканців Рівненщини, які виготовляли та продавали сурогатний алкоголь. У підозрюваних вилучили 5,5 тонн фальсифікату. Про це повідомила 19 березня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, організував незаконний бізнес 38-річний житель Рівненський області спільно з чотирма знайомими, серед яких був поліцейський. Зловмисники купували спирт без жодних документів і в спеціально обладнаних підпільних цехах виготовляли з нього сурогат.

«Під виробництво організатор орендував два гаражі у Рівному і ще одне приміщення в Рівненському районі. Цехи обладнали необхідними станками, за допомогою яких розливали та закорковували пляшки з алкоголем, а також клеїли підроблені марки акцизного податку, аби товар мав вигляд оригінальної продукції», – зазначають у прокуратурі.

Чоловіки продавали фальсифікат через кілька торгових точок на території Рівненського та Дубенського районів.

Під обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних 5,5 тонн алкоголю, обладнання для його виготовлення, чотири авто, а також готівку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Слідчі оголосили п’ятьом рівнянам про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті алкогольної продукції, а трьом з них – ще й у придбанні, зберіганні, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, вчинених у складі організованої групи (ч. 2 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України). Санкція статей передбачає від 8 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.