Надзвичайна подія сталася у селищі Рокитне Сарненського району

Надзвичайна подія сталася 25 грудня у селищі Рокитне Сарненського району. Внаслідок отруєння чадним газом загинула 53-річна жінка.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Рівненській області 26 грудня, попередньою причиною загибелі мешканки Рокитного стало порушення правил експлуатації пічного опалення.

«При звірці від чергового по лінії “103” до рятувальників надійшла інформація, що 25 грудня в сел. Рокитне Сарненського району у приватному житловому будинку виявлено мертве тіло жінки 1971 року народження, яка отруїлася чадним газом. Попередня причина загибелі – порушення правил експлуатації пічного опалення», – зазначили в ДСНС.

Рятувальники нагадали, щоб не сталось займання сажі, слід очищати від неї димоходи та печі протягом усього опалювального сезону. Усі труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, мають бути заштукатурені та побілені, а попіл та шлаки, які видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити у спеціально відведені місця.