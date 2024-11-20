Пожежа сталася на вулиці Набережній в селі Певжа Дубенського району

Вранці 20 листопада у житловому будинку в селі Певжа Дубенського району виникла пожежа. Поки власниця помешкання готувала їжу на літній кухні, її троє малолітніх синів перебували у задимленій кімнаті та отруїлися чадним газом. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати їхні життя не вдалося. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Трагедія сталася близько 9:30 на вулиці Набережній в селі Певжа. Поліцейські попередньо з’ясували, що 28-річна мама в одній із кімнат поклала місячне немовля спати, а сама пішла у літню кухню готувати їжу. У цей час в іншій кімнаті лишились гратися троє її синів – двоє чотирирічних і один дворічний.

«Пізніше до господарства прибігли стривожені сусіди та повідомили, що горить будинок. Із роботи одразу повернувся і батько та викликав “швидку”. Чоловік повіз дітей назустріч лікарям. Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини та проводили реанімаційні заходи іншим. На жаль, ще двох дітей врятувати не вдалося. Немовля гостпіталізували до Луцької дитячої лікарні. Загроза його життю минула», – зазначають поліцейські.

Пожежу загасили ще до прибуття рятувальників. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки). Причину займання встановлюють фахівці. Відомо, що сім’я на обліку не перебуває.