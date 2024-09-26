Пожежа виникла 25 вересня у селі Новостав Зорянської громади

У середу, 25 вересня, біля житлового будинку в селі Новостав Рівненського району горіла літня кухня. На місці події рятувальники виявили тіло 6-річного хлопчика. Попередньо причиною пожежі стали пустощі з вогнем. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За інформацією правоохоронців, у день трагедії хлопчик не пішов у школу через хворобу й перебував у будинку сам. Батьки дитини у цей були на роботі, а брати – на навчанні.

«Близько 14:00 на подвірʼї із потерпілим говорила сусідка, а вже орієнтовно через годину жінка побачила дим, який йшов із даху літньої кухні. Вона одразу зателефонувала господарям оселі, а ті – викликали рятувальників. До їх приїзду усі намагались самотужки загасити полум’я», – зазначають поліцейські.

Як розповів ZAXID.NET речник рятувальників Рівненщини Дмитро Мельник, на місці події пожежники виявили 6-річного хлопчика без ознак життя. Наразі вдалося зʼясувати, що під час ігор із сірниками потерпілий підпалив двері господарчої будівлі, через що уже не зміг вибратися з приміщення.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою «нещасний випадок»). Причину займання встановлюють фахівці.