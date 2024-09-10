У згорілій кімнаті в будинку на Хмельниччині виявили тіла двох дітей

Ввечері 9 вересня в селі Купіль Хмельницького району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіла двох братів віком 5 і 7 років. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя дітей не вдалося. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Виклик про пожежу на вулиці Жиліна в селі Купіль надійшов на спецлінію 101 близько 22:50. За вказаною адресою прибули місцеві рятувальники, які виявили в одній з кімнат будинку тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження. Потерпілі, ймовірно, отруїлися продуктами горіння. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати їхні життя медикам не вдалося», – розповів ZAXID.NET речник рятувальників Хмельниччини Олександр Гулько.

Попередньо відомо, що на момент трагедії у будинку нікого з дорослих не було, а сильне задимлення сталося через коротке замикання електромережі.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) і встановлюють усі обставини події. Крім того, за результатами розслідування, окремо буде надана правова оцінка діям матері щодо виконання нею обов’язків по догляду за малолітніми дітьми.