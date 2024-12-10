Смертельна аварія сталася у села Воронки Вараського району

У понеділок, 9 грудня, у селі Воронки Володимирецької громади внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинув один із водіїв – 27-річний місцевий житель. Інший водій тяжко травмувався й нині перебуває у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, водій мотоцикла Kinlon, 27-річний мешканець села Воронки, не врахував дорожню обстановку, не дотримався дистанції та врізався у попутний мотоцикл Loncin під керуванням 17-річного місцевого жителя.

«Унаслідок зіткнення 27-річний водій від отриманих травм загинув на місці. Неповнолітнього госпіталізували до реанімації: у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лобної кістки та забої», – повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановили, що обидва водії не мали мотошоломів, а один із транспортних засобів не був зареєстрований в установленому законодавством порядку.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).