Правоохоронці провели низку обшуків у підозрюваних

Правоохоронці викрили у Дубенському районі підпільний цех із виробництва сурогатного алкоголю, звідки вилучили товару на майже 1 млн грн. Про це повідомила 19 грудня пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв організували жителі Дубенщини. Вони купували сировину та виготовляли з неї спиртне, яке пізніше збували через підконтрольні їм кіоски на території району.

«Під час обшуків у складських приміщеннях, автомобілях та вдома у фігурантів правоохоронці виявили та вилучили понад чотири тонни спирту та фальсифікованої продукції, обладнання для її виготовлення, понад 4200 пачок цигарок без марок акцизного податку, три транспортні засоби, а також готівку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи», – зазнача.ть у прокуратурі.

Орієнтовна вартість вилученого фальсифікату – близько 1 млн грн. Слідчі арештували товар, а також призначили необхідні експертизи.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1, 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.