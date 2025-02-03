Лікарня продовжує працювати у звичному режимі

Головна лікарка та троє спеціалістів Дядьковицького центру паліативної допомоги написали заяви на звільнення після піврічного розслідування щодо їхніх порушень насамперед у веденні документації. Слідчі відкрили кримінальну справу на пʼятьох лікарів і медсестер лікарні, а деяких із них суд відправив під нічний домашній арешт. За інформацією рівненської волонтерки Марʼяни Реви та начальниці відділу Гощанської селищної ради Марини Кузмічової, такі кадрові зміни можуть призвести до припинення фінансування медзакладу з боку НСЗУ.

За інформацією громадських діячок, розслідування щодо лікарів Дядьковицького центру паліативної допомоги триває з травня 2024 року. Саме тоді правоохоронці провели опитування 500 пацієнтів медзакладу, за результами якого відкрили кримінальне провадження.

«Щодо якості надання послуг, обліку ліків і наркотиків (яких в лікарні багато) слідчі питань не мають. Є питання щодо отримання коштів від НСЗУ. Вони опитали близько 500 пацієнтів та їхніх рідних, і мають зауваження орієнтовно по 20 епізодам, принаймні так написано в обвинувальному акті», – зауважила Марʼяна Рева.

У грудні 2024 року суд обрав підозрюваним запробіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Оскільки в лікарів є нічні зміни – для виходу на роботу їм необхідно було попереджати правоохоронців. Зрештою, за словами Марини Кузьмічової, лікарки написали заяви на звільнення.

«Чи знайде центр інших лікарів? Сумніваюсь. Бо ж задоволення від роботи мало – твій пацієнт ніколи не вилікується. Бо ж це село і неприбуткова робота, це робота в мінус. Бо ж кожний, з так званих "злочинців", закривав зі своєї картки ті, чи інші потреби своїх пацієнтів», – написала Марина Кузьмічова.

На Facebook-сторінці Дядьковицького центру паліативної допомоги опублікували вакансії для лікаря-хірурга, лікаря-педіатра та лікаря-терапевта.

І Марʼяна Рева, і Марина Кузьмічова зазначили, що відсутність необхідних спеціалістів може призвести до розірвання контракту з НСЗУ, а це обернеться припиненням фінансування та, ймовірно, закриттям лікарні. Проте директор департаменту охорони здоров’я Рівненської ОВА Олег Вівсянник заперечив ZAXID.NET цю інформацію.

«Департамент контролює ситуацію. Наразі центр паліативної допомоги має контракт із НСЗУ за сімома пакетами, відповідно, звільнення лікарів не призведе до розірвання договору. Заклад продовжує працювати у звичному режимі. Звичайно, кадри потрібні і ми запропонуєму медзакладу кандидатів, які є у нашому резерві», – розповів Олег Вівсянник.

Додамо, що Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги працює з 1999 року й спеціалізується у наданні допомоги невиліковним хворим. Після звільнення головної лікарки Світлани Гречко обовʼязки керівниці медзакладу тимчасово виконує Ірина Сафонова. Наразі в медзакладі працюють 16 спеціалістів, ще для трьох відкриті вакансії.